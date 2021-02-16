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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОЗИЦИЯ MADE IN BELARUS В УЗБЕКИСТАНЕ БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ
18:13 16.02.2021
Белорусская торгово-промышленная палата проводит работу по организации экспозиции Made in Belarus в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане», которая пройдет с 5 по 7 апреля 2021 г. в Ташкенте.
Как сообщает сайт СЭЗ «Минск», мероприятие является продолжением Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ», которая ежегодно проводится в Екатеринбурге (Россия).
На выставке будут представлены предприятия следующих отраслей: машиностроение, металлургия, энергетика, химия, фармацевтическая и медицинская продукция. В мероприятии примут участие Госкорпорация «Ростех», «Газпромбанк», производители техники и оборудования «КАМАЗ», «Ростсельмаш», «Станкомашстрой» и другие крупные иностранные предприятия названных отраслей.
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