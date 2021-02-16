С начала года на улучшение жилищных условий направлена 241 столичная многодетная семья. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Согласно информации, многодетным очередникам предлагают жилье как в многоквартирных, так и в блокированных жилых домах, в том числе в микрорайоне Сокол и в Смолевичах.

«На данный момент в столице насчитывается 6296 многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Из них 4213 уже направлены на строительство, еще 1600 — в планах на этот год», - сообщила во время оперативного совещания в Минском горисполкоме Елена Федорович, заместитель начальника управления жилищной политики.

Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев поручил активнее предлагать этой категории граждан жилье в городе-спутнике и параллельно создавать там необходимую инфраструктуру: учреждения образования и здравоохранения.