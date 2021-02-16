В Беларуси завершена госпрограмма развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, в рамках ее реализации проведена модернизация по двум мероприятиям: «Создание Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы» и «Совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры информационных систем охраны границы и пограничного контроля».

Благодаря первому из них оснащены и оборудованы центральный аппарат пограничного ведомства и подразделения пограничного контроля.

Обновление в будущем позволит пограничникам проводить идентификацию граждан Беларуси по биометрическим паспортам, осуществлять административные процедуры и оказывать услуги в электронном виде, в том числе по биометрическим ID-картам, а также развивать систему «электронных ворот» для ее применения в пунктах пропуска.

Итогом второго мероприятия стало оснащение 26 подразделений «зеленой границы» современной информационной инфраструктурой.

Основная цель проведения обоих мероприятий – повышение комфорта граждан, пересекающих границу, и гостей белорусского приграничья. Ее достижение возможно благодаря наращиванию технического потенциала для реализации функций интегрированного управления госграницей и создания условий для оптимизации контрольных процедур в пограничной сфере. Все это, в свою очередь, поспособствует росту транзитной и туристической привлекательности нашей страны.