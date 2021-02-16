В Барановичах запущена первая доставка лекарств.

Заказывать можно безрецептурные препараты, медицинские изделия, косметику и медтехнику. Сервис доступен на сайтах аптек ADEL и «Добрыя лекi», а развозят препараты не только по городу, но и в радиусе 15 км от него.

Доставка лекарств разрешена указом № 512 от 31 декабря 2020 года. Нововведение позволяет снизить риск распространения вирусных инфекций и действует до 1 июля 2021 года. Аптечные сети ADEL и «Добрыя лекi» уже развозят лекарства в Минске, областных центрах, Полоцке и Новополоцке. Теперь сервис появился и в Барановичах. Препараты доставляют на следующий день.

Заказывать можно безрецептурные препараты, в том числе противовирусные, противоаллергические и веностабилизирующие. Также курьеры развозят аптечную косметику и медицинские изделия. Доставка не распространяется на лекарства, которые отпускаются по рецепту врача, психотропные, наркотические и сильнодействующие вещества.

«По запуску в других городах мы видим, что доставка лекарств востребована у белорусов. Часто заказывают медикаменты для лечения хронических и сезонных заболеваний. Востребованы лекарства для детей, особенно младшего возраста, и беременных женщин. Кроме того, люди стали больше заботиться о здоровье пожилых родителей», – отметила пресс-секретарь холдинга «Аптека групп» Юлия Шпак.

Заказать лекарства можно на сайтах аптек ADEL и «Добрыя лекi» и по телефону контакт-центра обеих сетей. Минимальная сумма заказа – 30 рублей. За работу курьера нужно оплатить 3 рубля. Заказы от 100 рублей доставляются бесплатно. Рассчитаться можно как наличными, так и по терминалу. Также можно забронировать необходимые лекарства в ближайшей аптеке и забрать самостоятельно. В этом случае можно заказать также рецептурные лекарства и нет ограничений по сумме покупки.