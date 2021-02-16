20 февраля начнется образовательная программа проекта «Першыя» для белорусских старшеклассников.

Ученики 9, 10 и 11-х классов со всей страны смогут бесплатно принять участие в мастер-классе от сооснователя IT-компании Feeling Digital и координатора популярного арт-фестиваля SPRAVA. На первой онлайн-встрече речь пойдет о том, как создавать технологии будущего и следовать моде с заботой о природе.

Первый мастер-класс «Технологии. Экология» пройдет 20 февраля (в 11:00). Его открывающий блок будет посвящен теме «VR и AR-технологии, которые изменят завтрашний день». Спикером выступит Митрий Соркин – сооснователь и креативный продюсер IT-компании Feeling Digital. А в качестве специального гостя на встречу приглашен победитель прошлого сезона конкурса «Першыя» Самуил Алексин, который предложил добавить в школьную программу курсы робототехники.

Тема второго блока: «Модное фестивальное движение в гармонии с природой – совместить и получить профит». Его спикером станет Анна Александрёнкова – координатор Международного фестиваля-взаимодействия с историческим и природным ландшафтом Беларуси SPRAVA, который проводится в деревне Белая Церковь в Витебской области. Дополнит презентацию экологических проектов еще один специальный гость – также победительница прошлого сезона конкурса «Першыя» Екатерина Янголь, которая год назад предложила благоустроить речной берег в своем родном городке Крево и сделать там танцплощадку, чтобы очистить от мусора Балтийское море.

Трансляция будет идти на сайте проекта «Першыя». После выступления спикеров участники мастер-класса смогут пообщаться с ними в чате и задать свои вопросы. Авторы самых сложных и интересных вопросов, зарегистрированные на сайте проекта, получат ценные подарки.

Цель образовательной программы состоит в том, чтобы показать школьникам, какие проекты уже есть в Беларуси в сфере культуры, инклюзии, урбанистики, экологии и технологий. А также показать, как одна идея может изменить к лучшему жизнь многих людей. Это позволит старшеклассникам поделиться своим мнением по каждой из тем и придумать собственный проект, чтобы подать его на конкурс идей «Першыя», презентовать на международной молодежной конференции и получить iPhone 12.

Образовательная программа проекта «Першыя» продолжится в марте. Прием заявок для старшеклассников на участие в конкурсе идей по пяти направлениям – «Технологии», «Культура», «Инклюзия», «Экология» и «Урбанистика» – открыт до 30 апреля. Для этого нужно снять видеоролик о своей идее (до 3 минут), поделиться им в любой социальной сети (TikTok, Instagram, VK, YouTube, FB, OK, Twitter) с хештегом конкурса #generationA1 и прислать ссылку на

Социально-образовательный проект «Першыя» реализуется компанией А1 при поддержке организаторов конференций TEDxMinsk. Все мероприятия проходят на белорусском языке, включая мастер-классы и публичные выступления финалистов, ведь одна из целей конкурса – расширение использования белорусского языка и увеличение его популярности с помощью мирового сообщества TED.