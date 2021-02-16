С началом 2021 года активность по поиску съемного жилья в Минске начала постепенно восстанавливаться.

За месяц число поисковых запросов подросло на 7%. Тем не менее для января текущий уровень спроса на арендные квартиры ниже обычного: сравнении с первым месяцем прошлого года съемные квартиры искали реже на 18%, пишет Realt.by.

Число свободных для заселения квартир тем временем продолжает расти. По сравнению с декабрем количество объявлений о сдаче квартир в аренду увеличилось еще на 6%. Сильнее всего за месяц выросло предложение «двушек» — на 7%, чуть меньше — число 1-комнатных квартир (на 5%). 3-комнатных квартир в январе стало больше на 4%.

Текущий уровень предложения на рынке аренды квартир в Минске практически в 3 раза больше, чем год назад.

Существенных изменений в уровне арендных ставок в январе не произошло. На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $ 274 (рост на 0.4%); 2-комнатные квартиры — $ 339 (снижение на 0.6%); 3-комнатные квартиры — $ 423 (снижение на 1.2%).

За год сильнее всего «просели» цены аренды 2- и 3-комнатных квартир — на 7% и 8%. Аренда 1-комнатных квартир за 12 месяцев стала дешевле только на 2%.

Максимальная доходность аренды, как и максимальная доходность валютных депозитов за месяц не изменилась. Аренда по-прежнему позволяет заработать в 2.6 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.