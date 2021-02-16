Проект «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь» объявляет о приеме заявок на конкурс предпринимательских инициатив в 12 районах Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, победители конкурса получат поддержку в виде товаров, работ и/или услуг, необходимых для реализации предпринимательской инициативы, на сумму до 25 тыс. долларов США.

Конкурс пройдет в 12 пилотных районах проекта. В частности, в Березовском и Кобринском районах Брестской области, в Браславском и Оршанском районах Витебской области, в Брагинском, Жлобинском и Хойникском районах Гомельской области, в Лидском районе Гродненской области, в Борисовском и Молодечненском районах Минской области, в Быховском и Кличевском районах Могилевской области.

Принять участие в конкурсе могут: юридические лица частной формы собственности, зарегистрированные в Республике Беларусь, с местом нахождения на территории районов проведения конкурса; индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь, с местом нахождения (жительства) на территории районов проведения конкурса.

Подать заявку на участие в конкурсе предпринимательских инициатив можно на сайте www.prospring.by. Прием заявок осуществляется с 15 февраля 2021 года по 30 марта 2021 года.

Первые 240 заявителей получат возможность получить индивидуальные дистанционные консультации экспертов. Помощь экспертов позволит детально проанализировать и лучше представить свою бизнес-идею.

«Максимальное раскрытие и задействование потенциала каждого района является одним из приоритетов государственной политики и находится в фокусе ряда государственных программ текущего пятилетнего цикла. В рамках проекта мы стремимся поддержать предпринимательские инициативы, направленные на внедрение и развитие передовых для пилотных районов бизнес-моделей, способствующие устойчивому экономическому росту и повышению качества жизни населения регионов», - прокомментировала Национальный координатор проекта, заместитель начальника главного управления регионального развития и имущественных отношений–начальник управления имущественных отношений Министерства экономики Ирина Бабаченок.

«Создавая бизнес либо задумываясь о его расширении, предприниматель зачастую сталкивается с недостатком денежных средств. Победители конкурса смогут получить поддержку на общую сумму 1,7 млн долларов США. Таким образом, мы создаем благоприятные условия для развития бизнеса в регионах, поддерживаем устойчивое экономическое развитие страны”, - отметила постоянный представитель Программы развития ООН в Беларуси Александра Соловьева.

Проект «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь» финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством экономики.