ЭКОНОМИКА РБ

ПРЕДПРИЯТИЯ «ФАРМАЦИЯ» ПРЕДПРИНЯЛИ МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВА

15:36 16.02.2021 Предприятия «Фармация» предприняли меры по сдерживанию и снижению цен на лекарственные средства. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава. Согласно информации, при формировании розничных цен на лекарства сдерживаются и снижаются размеры оптовой и торговой надбавок. Кроме того, проводится ежедневный анализ отпускных цен на лекарственные средства отечественного и импортного производства. В аптечной сети предприятий «Фармация» покупателям предоставляются скидки на товары аптечного ассортимента в размере до 10%. Подробно информацию о размерах предоставляемых скидок аптеками системы «Фармация» можно узнать на сайтах предприятий.