|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ «ФАРМАЦИЯ» ПРЕДПРИНЯЛИ МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВА
15:36 16.02.2021
Предприятия «Фармация» предприняли меры по сдерживанию и снижению цен на лекарственные средства. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, при формировании розничных цен на лекарства сдерживаются и снижаются размеры оптовой и торговой надбавок.
Кроме того, проводится ежедневный анализ отпускных цен на лекарственные средства отечественного и импортного производства.
В аптечной сети предприятий «Фармация» покупателям предоставляются скидки на товары аптечного ассортимента в размере до 10%.
Подробно информацию о размерах предоставляемых скидок аптеками системы «Фармация» можно узнать на сайтах предприятий.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 15.02.2021
Курсы в банках
на 16.02.2021
Конвертация в банках
на 16.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте