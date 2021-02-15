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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕПОЗИТЫ НА СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ В БЕЛАРУСИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ПОЧТИ 94,7 ТЫС. СЕМЕЙ
15:10 16.02.2021
На 1 февраля 2021 года в Беларуси открыто 94 698 депозитных счетов на семейный капитал для многодетных семей.
По данным Министерства труда и социальной защиты, по программе «Семейный капитал» на 2015-2019 годы для многодетных семей открыто 82 312 счетов на 823,1 млн долл. По программе «Семейный капитал» на 2020-2024 годы – 12 368 депозитных счетов на 278,7 млн белорусских рублей.
В рамках программы семейный капитал назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 г по 31 декабря 2024 г включительно. Его размер в 2020 году составлял 22 500 тыс. белорусских рублей, с 1 января 2021 года его размер составляет 23 738 рублей.
Обращение за назначением семейного капитала осуществляется в течение шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.
На 1 февраля 2021 года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 29 823 заявления. Из них на улучшение жилищных условий – 26 755 (89,6%), на получение образования – 1676 (5,6%), на получение медицинских услуг – 1442 заявления (4,8%).
При этом принято 28 416 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.
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