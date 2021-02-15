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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 17 ФЕВРАЛЯ ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
14:56 16.02.2021
Комитет государственного контроля Гомельской области 17 февраля 2021 г. проведет «горячую телефонную линию» по вопросу наличия проблем и недостатков в работе животноводческих объектов сельскохозяйственных организаций
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля региона, обратиться на «горячую телефонную линию» и задать вопрос можно будет с 11-00 до 12-00 по телефонам в Гомеле: 8(0232)23-83-71, 8(0232)23-83-72.
«Специалисты госконтроля внимательно изучат каждое обращение, изложенные проблемы и недостатки будут рассмотрены и получат объективную оценку, конструктивные предложения найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства», - обещают в КГК.
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