Индекс цен производителей промышленной продукции по Брестской области в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 101,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,9%, промежуточные товары – 102,5%, потребительские товары – 100,4%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 100,5%, в том числе в растениеводстве – 102,7%, животноводстве – 100,03%.