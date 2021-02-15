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ЭКОНОМИКА РБ
РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНЛЕСХОЗА СОСТОИТСЯ 18 ФЕВРАЛЯ
14:02 16.02.2021
18 февраля 2021 г. состоится расширенное заседание коллегии Министерства лесного хозяйства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесзоза, на заседании будут подведены итоги выполнения показателей социально-экономического развития отрасли в 2020 году и рассмотрены задачи на 2021 год.
Ожидается, что участие в коллегии также примет заместитель премьер-министра Александр Субботин, представители иных органов государственного управления и ведомств.
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