18 февраля 2021 г. состоится расширенное заседание коллегии Министерства лесного хозяйства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесзоза, на заседании будут подведены итоги выполнения показателей социально-экономического развития отрасли в 2020 году и рассмотрены задачи на 2021 год.

Ожидается, что участие в коллегии также примет заместитель премьер-министра Александр Субботин, представители иных органов государственного управления и ведомств.