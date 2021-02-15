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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЗИЛИ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО АРЕНДНЫМ ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ ЗА ГОСНЕДВИЖИМОСТЬ
13:38 16.02.2021
В Минской области снизилось количество организаций, допускающих наличие задолженности перед бюджетом по перечислению арендных платежей за государственную недвижимость.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госимущества Миноблисполкома, на конец 2020 года задолженность организаций перед бюджетом снижена на 61,6%, или на 56,010 тыс. рублей, по сравнению с задолженностью по итогам 2019 года.
В частности, на 64,5% по собственности Минской области и на 58,4% по собственности ее административно-территориальных единиц.
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