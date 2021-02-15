В Минской области снизилось количество организаций, допускающих наличие задолженности перед бюджетом по перечислению арендных платежей за государственную недвижимость.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госимущества Миноблисполкома, на конец 2020 года задолженность организаций перед бюджетом снижена на 61,6%, или на 56,010 тыс. рублей, по сравнению с задолженностью по итогам 2019 года.

В частности, на 64,5% по собственности Минской области и на 58,4% по собственности ее административно-территориальных единиц.