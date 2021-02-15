Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 февраля 2021 года выросло до почти 271 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 270 тыс. 921 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 260 тыс. 057 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 1028 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1867 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1134 человека, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 7 тыс. 432 теста. Всего в стране проведено 4 млн. 698 тыс. 244 теста.