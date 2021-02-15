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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕЙТИНГЕ ПО УРОВНЮ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВОЛС В 2019 ГОДУ И ВОЗГЛАВИЛА ТОП-15 СТРАН В ПРОГНОЗНОМ ОБЗОРЕ 2020 ГОДА
13:19 16.02.2021
Беларусь заняла второе место в рейтинге европейских стран по уровню проникновения волоконно-оптических линий связи в домохозяйствах по состоянию на сентябрь 2019 года и стала лидером в прогнозном рейтинге 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты исследований о статусе FTTH/B (Fiber-to-the-home/building - оптоволокно до дома/здания), проведенного независимой компанией Idate для Европейского совета FTTH (FTTH Council Europe).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтелеком», первый анализ проводился в 39 странах. Республика Беларусь с показателем проникновения FTTH/B 62,8% заняла вторую строчку рейтинга, уступив лишь Исландии с показателем 65,9%. Замыкает тройку лидеров Швеция, где уровень проникновения достиг 56,8%. В ТОП-10 также вошли Испания (54,3%), Латвия (53,9%), Литва (48,2%), Румыния (45,6%), Португалия (42,1%), Норвегия (39,8%), Россия (37,3%). Наши ближайшие соседи Украина и Польша имеют показатели 11,5% и 6,5 % соответственно.
Рейтинг свидетельствует, что в восьми европейских государствах проникновение FTTH/B составляет менее 10%: Ирландия (7,9%), Польша (6,5%), Италия (4,1%), Хорватия (3,4%), Германия (3,3%), Великобритания (2,8), Сербия (2,3%), Австрия (1,9%).
В европейский FTTH-анализ вошли страны, насчитывающие более 200 тысяч домохозяйств, в которых не менее 1 процента пользуются сервисами FTTH/B (за исключением Исландии, не достигшей отметки 200 тыс. домохозяйств).
Совет FTTH также представил прогнозный обзор европейских рынков FTTH/B к 2020 г. Это обновленная версия рейтинга после того, как CОVID-19 затронул Европу во втором квартале. Исследование проводилось в 15 государствах. Согласно этому рейтингу, Республика Беларусь возглавила ТОП-15 стран по уровню проникновения FTTH/B в домохозяйствах.
Наша страна стала лидером с показателем проникновения 68,4%. В первой пятерке также находятся Испания (62,3%), Швеция (62,2%), Румыния (50,1%), Португалия (49,3%). Далее расположились Россия (40,7%), Франция (35,5%), Нидерланды (25,3%), Казахстан (19,0), Польша (17,1%), Турция (15,4%), Украина (14,4%). Замыкают рейтинг Италия (7,1%), Великобритания (4,9%) и Германия (4,8%).
Европейский совет FTTH – отраслевая организация, целью которой является обеспечение доступности сверхвысокоскоростных волоконных сетей для потребителей и компаний. Совет содействует внедрению этой технологии, так как она позволяет обеспечить новые услуги, повышающие качество жизни, способствующие улучшению окружающей среды и повышению экономической конкурентоспособности регионов. В состав Европейского совета FTTH входят более 150 компаний.
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