Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 101,7%

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 99,4%, промежуточные товары – 102%, потребительские товары – 100,6%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 100,7%, в том числе в растениеводстве – 102,3%, животноводстве – 100,3%.