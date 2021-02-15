Лукашенко требует определения четких перспектив развития мотовелозавода. Для обсуждения этой темы он сегодня собрал совещание по вопросам развития отечественной мотовелотехники, сообщает его пресс-служба.

Он также отметил, что предприятия, представляющее «лицо машиностроительной Беларуси», не будут приватизироваться или продаваться.

"Основы нашей экономической политики только что утвердили на Всебелорусском народном собрании. Поэтому если кто-то думает, что мы сейчас продадим кому-то это предприятие, приватизировав, а потом закроем его или будем производить здесь одни спицы для велосипеда, а все компетенции инвестор перенесет куда-то в Италию, Россию или Китай, на это даже не рассчитывайте", - заявил Лукашенко.

"Я хочу, чтоб вы понимали, когда я говорю о МАЗе, БЕЛАЗе, МТЗ, "Гомсельмаше" и так далее, я говорю о том, что это лицо нашей страны, страны машиностроительной. Это бренды, лучшие бренды нашей страны Беларуси, ее бренды. В этом ряду и мотовелозавод. Поэтому нельзя его потерять", - продолжил он.

"У нас есть немало хороших специалистов, которые умеют делать велосипеды. Ну так давайте это направление будем развивать», - потребовал он, приказав вернуть на завод собственное конструкторское бюро.

"Идеи разорвать предприятие на куски, а затем их раздать по банкам (Белгазпромбанк, Альфа-банк и иные) я расцениваю как антигосударственные. Это уничтожение предприятия", - считает Лукашенко.

Вместе с тем он признал, что предприятие находится на весьма дорогом куске земли в центре Минска.

"Это лакомый кусок, прекрасный участок в центре города, и его размеры превышают потребности предприятия. Поэтому городу вместе с правительством нужно подумать, как использовать эту площадку, чтобы была польза для государства и для людей", - сказал он, добавив, что речь не идет о строительстве жилья.

"Да и не нужно нам, как мы договорились опять же на собрании, столько жилья в Минске. Ибо мы всю страну стянем в Минск. Об этом уже не единожды разговаривали. …я жду предложений. И предложений проработанных", - резюмировал Лукашенко.