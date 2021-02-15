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ЭКОНОМИКА РБ
ЛАБОРАТОРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА COVID-19 МЕТОДОМ ПЦР ПРОВОДЯТ В НАЦИОНАЛЬНОМ АЭРОПОРТУ МИНСК
11:52 16.02.2021
В лаборатории на территории Национального аэропорта Минск можно пройти тестирование методом ПЦР.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе аэропорта, для граждан Беларуси стоимость составляет Br39,80 рубля, для иностранных граждан - Br57,58 рубля.
Время выполнения лабораторного исследования методом ПЦР составляет 160 минут.
Лаборатория работает по следующему графику: понедельник-пятница - с 9.00 до 18.00, суббота-воскресенье - с 6:30 до 14:00.
Для вылетающих в Амстердам пассажиров - с 6.30 до 9.45 (включая субботу и воскресенье).
Напомним, что в лаборатории по-прежнему выполнятся экспресс-тестирование на антиген к COVID-19 методом иммунохроматографического анализа (ИХА).
Стоимость для граждан Беларуси - Br44,69 рубля, для иностранных граждан - Br48,48 рубля.
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