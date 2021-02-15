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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА 2020 ГОД В ЭКОНОМИКУ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ $1,1 МЛРД


11:43 16.02.2021

За 2020 год в реальный сектор экономики Гомельской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $1,1 млрд.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (45,7% от всех поступивших инвестиций), Австрии (44,6%), Украины (3%), Италии (1,5%), Кипра (1,4%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $229,5 млн, или 20,4% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За 2020 год организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму $385,6 млн.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (55% от всех направленных инвестиций), Украины (23,1%), Австрии (11,2%), Эквадора (4,4%).

На долю прямых инвестиций приходилось 80,6% всех направленных инвестиций за рубеж.
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