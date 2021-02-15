16 и 17 февраля 2021 года ОАО «Гипросвязь» при содействии Министерства связи и информатизации в рамках реализации проекта ПРООН-ГЭФ-Минприроды «Зеленые города» проводит онлайн-тренинг для представителей администраций белорусских городов «Цифровая трансформация на городском уровне».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, в ходе мероприятий будут рассмотрены такие вопросы, как государственная поддержка и регулирование регионального развития, базовые понятия, термины и определения, основные компоненты и направления развития умного города, механизм действий для реализации концепции умного города, инфокоммуникационные и цифровые технологии как основа повышения комфорта проживания, создания условий для ведения бизнеса, повышения эффективности управления субъектами хозяйствования города (района).

Кроме того, участники тренинга ознакомятся с примерами реализации концепции «Умный город» в Беларуси, лучшими практиками (примерами) внедрения цифровых технологий, реализации умных технических решений в городах республики.

Помимо этого, будут затронуты проблемы внедрения цифровых технологий (технический и организационный аспекты), предпринимаемые шаги и социально-экономический эффект от новшеств.

На тренинге пойдет речь о пространственных данных в решениях умного города, приведены примеры вовлечения граждан в процесс принятия управленческих решений по развитию территорий, формирования комфортной городской среды, а также рассматриваться возможные источники финансирования для реализации проектов по внедрению информационно-коммуникационных технологий.

Ожидается, что онлайн-тренинг поможет специалистам администрации городов (районов) повысить уровень цифровой грамотности.