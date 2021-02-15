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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ВПЕРВЫЕ МОЖНО ОПЛАТИТЬ ХОСТИНГ И ПОКУПКУ ДОМЕННЫХ ИМЕН ЧЕРЕЗ GOOGLE PAY
10:56 16.02.2021
Хостинг-провайдер HostFly.by начал принимать оплату услуг хостинга, за покупку и продление доменов через платежную систему Google Pay.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в HostFly.by, клиенты могут воспользоваться удобным и безопасным способом оплаты через web-браузер на компьютере или мобильном устройстве.
«Появление Google Pay, как инструмента оплаты – это значимое событие для Беларуси в плане развития и применения современных финансовых систем. В минувшем году мы предоставили доступ к Apple Pay, а в 2021 году мы предлагаем клиентам использовать уникальные возможности Google Pay. Причем для этого не нужно быть обладателем определенных устройств, оплатить можно через браузер Chrome или на смартфоне, через web-интерфейс», - сказал руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль.
Google Pay позволяет проводить оплату услуг без необходимости ввода данных платежных карт. Финансовая информация надежно хранится в сервисе Google Pay, что позволяет свободно проводить оплату с любых платежных карт в один клик. При формировании счета за услуги HostFly.by отображается список доступных платежных систем, среди которых – Google Pay.
«Нашим клиентам доступны все современные инструменты оплаты – от Google и Apple Pay, до белорусской системы ЕРИП или традиционной оплаты банковской картой», - добавил Александр Хмыль.
В сервис Google Pay можно добавить карту любого белорусского банка Visa или Mastercard. Главное, чтобы карта могла использоваться для расчетов в интернете. Добавить карту можно в личном аккаунте Google, в разделе «Способы оплаты».
После этого можно будет использовать сервис Google Pay на сайтах, интернет-магазинах, а так же для оплаты хостинга и доменных имен.
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