Хостинг-провайдер HostFly.by начал принимать оплату услуг хостинга, за покупку и продление доменов через платежную систему Google Pay.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в HostFly.by, клиенты могут воспользоваться удобным и безопасным способом оплаты через web-браузер на компьютере или мобильном устройстве.

«Появление Google Pay, как инструмента оплаты – это значимое событие для Беларуси в плане развития и применения современных финансовых систем. В минувшем году мы предоставили доступ к Apple Pay, а в 2021 году мы предлагаем клиентам использовать уникальные возможности Google Pay. Причем для этого не нужно быть обладателем определенных устройств, оплатить можно через браузер Chrome или на смартфоне, через web-интерфейс», - сказал руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль.

Google Pay позволяет проводить оплату услуг без необходимости ввода данных платежных карт. Финансовая информация надежно хранится в сервисе Google Pay, что позволяет свободно проводить оплату с любых платежных карт в один клик. При формировании счета за услуги HostFly.by отображается список доступных платежных систем, среди которых – Google Pay.

«Нашим клиентам доступны все современные инструменты оплаты – от Google и Apple Pay, до белорусской системы ЕРИП или традиционной оплаты банковской картой», - добавил Александр Хмыль.

В сервис Google Pay можно добавить карту любого белорусского банка Visa или Mastercard. Главное, чтобы карта могла использоваться для расчетов в интернете. Добавить карту можно в личном аккаунте Google, в разделе «Способы оплаты».

После этого можно будет использовать сервис Google Pay на сайтах, интернет-магазинах, а так же для оплаты хостинга и доменных имен.