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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ ВЫРОСЛИ НА 1,1%
10:41 16.02.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции по Минской области в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 101,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары 102%, промежуточные товары – 101,9%, потребительские товары – 100,4%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 101,6%, в том числе в растениеводстве – 103,1%, животноводстве – 101,1%.
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