Индекс цен производителей промышленной продукции по Минской области в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 101,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары 102%, промежуточные товары – 101,9%, потребительские товары – 100,4%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 101,6%, в том числе в растениеводстве – 103,1%, животноводстве – 101,1%.