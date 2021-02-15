ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ХОЛДИНГА «БЕЛРЕСУРСЫ» ЗА 2020 ГОД ВЫРОСЛА НА 30,6%


10:33 16.02.2021

Чистая прибыль организаций холдинга «Белресурсы» за 2020 год выросла по сравнению с 2019 годом на 30,6% и составила 7280,3 тыс. рублей при доведенном задании 3370 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в холдинге, рентабельность продаж составила 4,49% при доведенном задании 3,1%. По сравнению с 2019 годом рентабельность продаж в 2020 году выросла на 1,2%.

Темп роста экспорта составил 77,35% к 2019 году. Экспортировано продукции на сумму 16,5 млн долларов США.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг в целом по холдингу «Белресурсы» по итогам 2020 года составила 492,6 млн рублей и возросла на 8% к 2019 году, в том числе оптовый товарооборот сложился на уровне 377 млн рублей и вырос на 9,9% к 2019 г. (или 100,6 % к бизнес-плану в абсолютной сумме).

В целом по холдингу «Белресурсы» производительность труда по выручке составила 205,9 тыс. рублей на 1 работника, или 113,8% к 2019 году, по добавленной стоимости – 31 тыс. рублей на 1 работника, или 107,3% к 2019 году.

Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы за 2020 год по выручке (по организациям, применяющим данный показатель) - 1,069, по добавленной стоимости (по организациям, применяющим данный показатель) – 1,072.

По итогам работы за 2020 года все доведенные ключевые показатели эффективности работы выполнили 4 организации: ОАО «Белметалл», ОАО «Белвторресурсы», ОАО «Витебскоблресурсы», ОАО «Электрум».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.02.2021
валюта курс
EUR 3.1319
USD 2.5805
RUB 3.5200
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1319 -0.0036
USD 2.5805 -0.0081
RUB 3.5200 +0.0236
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1300 3.1330
USD 2.5790 2.5830
RUB 3.5120 3.5200
подробнее

Конвертация в банках
на 16.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2120 1.2160
EUR/RUB 89.0000 89.3000
USD/RUB 73.3000 73.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте