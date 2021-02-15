Чистая прибыль организаций холдинга «Белресурсы» за 2020 год выросла по сравнению с 2019 годом на 30,6% и составила 7280,3 тыс. рублей при доведенном задании 3370 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в холдинге, рентабельность продаж составила 4,49% при доведенном задании 3,1%. По сравнению с 2019 годом рентабельность продаж в 2020 году выросла на 1,2%.

Темп роста экспорта составил 77,35% к 2019 году. Экспортировано продукции на сумму 16,5 млн долларов США.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг в целом по холдингу «Белресурсы» по итогам 2020 года составила 492,6 млн рублей и возросла на 8% к 2019 году, в том числе оптовый товарооборот сложился на уровне 377 млн рублей и вырос на 9,9% к 2019 г. (или 100,6 % к бизнес-плану в абсолютной сумме).

В целом по холдингу «Белресурсы» производительность труда по выручке составила 205,9 тыс. рублей на 1 работника, или 113,8% к 2019 году, по добавленной стоимости – 31 тыс. рублей на 1 работника, или 107,3% к 2019 году.

Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы за 2020 год по выручке (по организациям, применяющим данный показатель) - 1,069, по добавленной стоимости (по организациям, применяющим данный показатель) – 1,072.

По итогам работы за 2020 года все доведенные ключевые показатели эффективности работы выполнили 4 организации: ОАО «Белметалл», ОАО «Белвторресурсы», ОАО «Витебскоблресурсы», ОАО «Электрум».