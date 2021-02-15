В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 101,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост цен на продтовары в январе 2021 года к январю 2020 года составил 6,6%

Непродовольственные товары в январе подорожали по сравнению с декабрем на 1,2%. При этом годовой рост цен в январе составил 8,3%.

Цены на услуги в январе 2021 г. снизились с начала текущего года на 0,1%, годовой рост цен в январе составил 8,0%.