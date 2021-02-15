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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДТОВАРЫ ЗА ЯНВАРЬ ПОДОРОЖАЛИ НА 1,6%
09:26 16.02.2021
В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 101,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост цен на продтовары в январе 2021 года к январю 2020 года составил 6,6%
Непродовольственные товары в январе подорожали по сравнению с декабрем на 1,2%. При этом годовой рост цен в январе составил 8,3%.
Цены на услуги в январе 2021 г. снизились с начала текущего года на 0,1%, годовой рост цен в январе составил 8,0%.
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