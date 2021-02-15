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ЭКОНОМИКА РБ


С 16 ФЕВРАЛЯ В БЕЛАРУСИ СНОВА ДОРОЖАЕТ АВТОМОБИЛЬНОЕ ТОПЛИВО


09:11 16.02.2021

С 16 февраля 2021 года в Беларуси цены на автомобильное топливо на АЗС повысятся на 1 копейку.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белнефтехим», цена 1 литра топлива со вторника составит: на АИ-92-К5-Евро – 1,73 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,83 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,05 рубля, ДТ – 1,83 рубля.

«С учетом проведенного концерном «Белнефтехим» мониторинга ситуации на нефтяном рынке с 1 по 12 февраля 2021 года отмечается восходящий тренд изменения мировых цен на нефть. Средняя котировка нефти марки Brent за указанный период составила около 60 долларов США за баррель и выросла по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 г. на 9%», - отметили в концерне.

По мнению специалистов концерна, в таких условиях значительно возрастают затраты на закупку нефти. В целях обеспечения стабильной работы НПЗ концерн «Белнефтехим» продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты.

Следует отметить, что в текущем году это уже третье изменение цен на автомобильное топливо. В прошлый раз цены повышались 28 января.
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