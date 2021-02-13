В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 100,6%, с январем 2020 г. – 109,0%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе цены на инвестиционные товары с начала года выросли на 0,6%, промежуточные товары – на 0,7%, потребительские товары – на 0,6%.

Продукция производственно-технического назначения в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. подорожала на 0,7%, с январем 2020 г. – на 9,0%.