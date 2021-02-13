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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ В ЯНВАРЕ НА 0,6%, ГОДОВОЙ РОСТ СОСТАВИЛ 9,0%
16:47 15.02.2021
В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 100,6%, с январем 2020 г. – 109,0%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе цены на инвестиционные товары с начала года выросли на 0,6%, промежуточные товары – на 0,7%, потребительские товары – на 0,6%.
Продукция производственно-технического назначения в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. подорожала на 0,7%, с январем 2020 г. – на 9,0%.
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