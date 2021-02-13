В производстве экономических судов Беларуси на 1 февраля 2021 года находилось 1724 дела об экономической несостоятельности (банкротстве).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, из них о банкротстве организаций частной формы собственности – 1576 дел, что составляет порядка 91% от общего количества.

В экономическом суде города Минска рассматриваются 41% (709 дел) от общего количества дел об экономической несостоятельности (банкротстве).

Производство об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю госсобственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации, ведется по 149 делу.

В январе 2021 года в отношении организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, принято к производству экономических судов одно заявление об экономической несостоятельности (банкротстве).

Экономическим судом Брестской области определением возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества «Комаровка».

На начало февраля экономическим судом Могилевской области завершено ликвидационное производство в отношении государственного унитарного коммунального дочернего предприятия «Климовичская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна №9».

Производства по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) прекращены в отношении открытого акционерного общества «Гомельагрокомплект» и открытого акционерного общества «Мокраны».