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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА «ЗНАЙ∙БАЙ» ПОПАЛА В МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКСЕЛЕРАТОР SBER500


14:55 15.02.2021

Платформа электронных сервисов для образования «Знай∙бай», разработанная резидентом ПВТ «ЭдуТех Солюшн», прошла отбор и принимает участие в программе международного акселератора Sber500.

Как сообщает сайт Парка высоких технологий, это третья волна акселератора, который уже помог своим участникам привлечь свыше 590 млн российских рублей (BYN 20,4 млн) инвестиций для развития проектов.

Впервые в акселераторе участвуют стартапы из СНГ, Израиля и стран Северной Европы. 15 января для них начался двухнедельный онлайн-интенсив от менторов 500 Startups – одной из сильнейших команд в мире венчурного и ИТ-бизнеса. В программу входят лекции, вебинары, интенсивная работа над проектами для ускоренной прокачки бизнеса.

«Возможность прокачать проект и привлечь инвестиции по справедливой рыночной оценке притягивает в Sber500 более «зрелые», уже работающие стартапы, такие как наша платформа. В любом случае, выигрывает отечественная школа, учащиеся и родители, получая более современные решения», – подчеркнул бренд-директор «Знай∙бай» Александр Тепляков.

В конце апреля лучшие проекты отберут для участия в итоговой презентации перед представителями корпораций, фондов, бизнес-ангелами. Трансляция питч-сессии пройдет перед многомиллионной аудиторией в формате онлайн.

Ранее платформа электронных сервисов «Знай∙бай» вошла в Топ-5 лучших проектов стран СНГ в области менеджмента системы образования, согласно исследованию глобальной аналитической компании HolonIQ.

«Знай∙бай» – платформа электронных сервисов для системы образования, к которой на сегодня подключено 1388 школ в Беларуси. Проект разработан резидентом ПВТ «ЭдуТех Солюшн».
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