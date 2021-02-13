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ЭКОНОМИКА РБ
КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ГРАНТОВ «СТИПЕНДИИ WARGAMING» ОБЪЯВЛЕН В БГУ
14:36 15.02.2021
Конкурс на соискание грантов «Стипендии Wargaming» объявлен в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, эта инициатива направлена на стимулирование и мотивацию молодежи к научной деятельности.
К участию приглашаются студенты 2, 3, 4 курсов (кроме выпускного) дневной формы получения образования шести факультетов: физического, химического, биологического, радиофизики и компьютерных технологий, механико-математического, прикладной математики и информатики. Всего будет выделено 24 стипендий – по четыре на каждый названный факультет.
Кандидатам необходимо иметь высокую оценку успеваемости (за два последних учебных семестра не ниже 7,5), заниматься научно-исследовательской деятельностью и подготовить мотивационное эссе и автобиографию.
Стипендия присуждается на текущий учебный семестр. Участвовать в конкурсе можно неограниченное количество раз.
Папка документов готовится факультетами БГУ в соответствии с прилагаемым списком. Документы принимаются до 25 февраля в Главном управлении образовательной деятельности БГУ (ул. Ленинградская, 16, каб. 112) или по электронной почте: .
Форма заявки размещена на сайте БГУ.
Итоги конкурса будут подведены на заседании комитета стипендии 2-3 марта.
Напомним, конкурс на получение стипендии от ведущего разработчика компьютерных игр в БГУ проводится в пятый раз. Впервые он был проведен в 2019 году, всего за этот период было назначено 72 гранта студентам БГУ.
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