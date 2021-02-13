ЭКОНОМИКА РБ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В 2020 ГОДУ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ $135,7 МЛН

14:21 15.02.2021 За 2020 год в реальный сектор экономики Витебской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $135,7 млн. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (41,6% от всех поступивших инвестиций), Украины (12,3%), Чехии (9,8%), Турции (6,1%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $93,3 млн, или 68,8% от всех поступивших иностранных инвестиций. За 2020 год организациями области (кроме банков) направлено за рубеж $125,6 млн инвестиций. Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (81,4% от всех направленных инвестиций), Польши (8,7%), Эстонии (4,6%), Латвии (3,5%). На долю прямых инвестиций приходилось 63,8% всех направленных инвестиций за рубеж.