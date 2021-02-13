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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ ВЫЯВЛЕНО 19 ФАКТОВ ПРЕВЫШЕНИЯ ДОПУСТИМОГО КОЛИЧЕСТВА ПАССАЖИРОВ В МАРШРУТКАХ
13:51 15.02.2021
В январе специалисты филиала Транспортной инспекции по Гомельской области установили 19 фактов превышения допустимого количества пассажиров в салоне маршрутных такси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Транспортной инспекции Минтранса, по данным фактам перевозчикам выданы требования (предписания) об устранении нарушений.
За нарушение правил автомобильных перевозок пассажиров водители маршрутных автобусов привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 18.14 КоАП.
Напомним, что норма по допустимому количеству пассажиров в салоне транспорта устанавливается организацией-изготовителем автомобиля.
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