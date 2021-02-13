ЭКОНОМИКА РБ

В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ ВЫЯВЛЕНО 19 ФАКТОВ ПРЕВЫШЕНИЯ ДОПУСТИМОГО КОЛИЧЕСТВА ПАССАЖИРОВ В МАРШРУТКАХ

13:51 15.02.2021 В январе специалисты филиала Транспортной инспекции по Гомельской области установили 19 фактов превышения допустимого количества пассажиров в салоне маршрутных такси. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Транспортной инспекции Минтранса, по данным фактам перевозчикам выданы требования (предписания) об устранении нарушений. За нарушение правил автомобильных перевозок пассажиров водители маршрутных автобусов привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 18.14 КоАП. Напомним, что норма по допустимому количеству пассажиров в салоне транспорта устанавливается организацией-изготовителем автомобиля.