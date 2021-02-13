Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 февраля 2021 года выросло до 269,7 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 269 тыс. 787 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 259 тыс. 029 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 827 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1858 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1100 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 9 тыс. 613 тестов. Всего в стране проведено 4 млн 690 тыс. 812 тестов.