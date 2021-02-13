В Госатомнадзоре 12 февраля 2021 года представителям научно-исследовательского учреждения "Институт ядерных проблем" Белорусского государственного университета (НИИ ЯП БГУ) выдана лицензия на право проведения экспертизы безопасности в области использования атомной энергии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстройнадзоре, в соответствии с выданной лицензией НИИ ЯП БГУ может осуществлять экспертизу безопасности в области использования атомной энергии в отношении следующих работ (услуг): эксплуатация ядерных установок (критические, подкритические стенды); эксплуатация пунктов хранения ядерных материалов для исследовательских ядерных установок; обращение с ядерными материалами, ядерным топливом (при эксплуатации исследовательских ядерных установок); выполнение работ и предоставление эксплуатирующим организациям услуг, влияющих на безопасность, включая строительство объектов; конструирование, изготовление технологического оборудования для объектов использования атомной энергии.

НИИ ЯП БГУ входит в систему организаций технической поддержки регулирующего органа в области ядерной и радиационной безопасности, которая объединяет 17 белорусских учреждений науки и образования. Ранее НИИ ЯП БГУ получил лицензию на право проведения экспертизы безопасности в области использования источников ионизирующего излучения. Институт стал второй организацией в Республике Беларусь, обладающей правом проводить экспертизу безопасности в области использования атомной энергии. В течение длительного времени единственным лицензиатом в этой области был Объединенный Институт энергетических и ядерных исследований – Сосны НАН Беларуси.