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ЭКОНОМИКА РБ


ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 1,4%


12:36 15.02.2021

Потребительские цены в Витебской области в январе 2021 года выросли по сравнению с декабрем на 1,4%, с январем 2020 г. – на 7,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, продовольственные товары в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. подорожали на 1,6%, к январю 2020 года - на 6,8%.

Непродовольственные товары в январе подорожали по сравнению с декабрем на 1,2%, за январь- 2021 года к январю 2020 года – на 8,4%.

Цены на услуги в январе выросли по сравнению с декабрем на 0,5%, за январь 2021 года к январю 2020 года – на 8,4%.
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