ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СТЕКЛОЗАВОД «НЕМАН» ПРОЙДЕТ 24 ФЕВРАЛЯ


12:31 15.02.2021

24 февраля 2021 г. состоится внеочередное общее собрания акционеров ОАО «Стеклозавод «Неман».

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, на собрании речь пойдет о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета и избрании новых.

Кроме того, акционеры внесут изменения в Устав общества.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.02.2021
валюта курс
EUR 3.1355
USD 2.5886
RUB 3.4964
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1355 +0.0106
USD 2.5886 +0.0138
RUB 3.4964 +0.0035
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1300 3.1350
USD 2.5800 2.5820
RUB 3.5100 3.5200
подробнее

Конвертация в банках
на 15.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2120 1.2150
EUR/RUB 88.9000 89.4000
USD/RUB 73.3000 73.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте