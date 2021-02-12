ЭКОНОМИКА РБ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СТЕКЛОЗАВОД «НЕМАН» ПРОЙДЕТ 24 ФЕВРАЛЯ

12:31 15.02.2021 24 февраля 2021 г. состоится внеочередное общее собрания акционеров ОАО «Стеклозавод «Неман». Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, на собрании речь пойдет о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета и избрании новых. Кроме того, акционеры внесут изменения в Устав общества.