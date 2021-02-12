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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СТЕКЛОЗАВОД «НЕМАН» ПРОЙДЕТ 24 ФЕВРАЛЯ
12:31 15.02.2021
24 февраля 2021 г. состоится внеочередное общее собрания акционеров ОАО «Стеклозавод «Неман».
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, на собрании речь пойдет о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета и избрании новых.
Кроме того, акционеры внесут изменения в Устав общества.
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