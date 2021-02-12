|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ КОЕК В БОЛЬНИЦАХ БЕЛАРУСИ
11:34 15.02.2021
Положительные прогнозы развития ситуации с COVID-19 позволяют продолжить поэтапное перепрофилирование коек в больницах страны. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Беларуси.
Согласно информации, в Брестской области с 15 февраля начнется прием пациентов по профилю Дрогичинская, Пружанская и Столинская центральные районные больницы. В эти дни проводятся дезинфекционные мероприятия в освободившихся отделениях и палатах. Пациенты, у которых выявляют инфекцию COVID-19, направляются в межрайонные центры.
В Витебской области с 15 февраля начнут принимать пациентов по профилю Городокская и Миорская центральные районные больницы, а с 16 февраля - Шумилинская центральная районная больница.
В Гродненской области на этой неделе начнется процесс дезинфекции после COVID-19 терапевтического отделения Берестовицкой центральной районной больницы.
В Гомельской области с 15 февраля начнут принимать пациентов по профилю инфекционное отделение Светлогорской центральной районной больницы, хирургическое и терапевтическое отделения Брагинской центральной районной больницы, гинекологическое отделение Буда-Кошелевской центральной районной больницы, отделение гнойной хирургии Калинковичской центральной районной больницы.
В Минске на этой неделе (с 15 февраля) планируются к открытию для профильного приема пациентов отделения в 3-й городской клинической больнице имени Клумова часть отделений кардиологии, гастроэнтерологии, гнойной хирургии, хирургии, гинекологии, реанимации и урологии.
В Минской области с 15 февраля планируют принимать пациентов по профилю Смолевичская центральная районная больница (отделение неврологии), Логойская (часть отделений терапии и гинекологии). На этой неделе начнется процесс дезинфекции в Березинской центральной районной больнице - планируется, что с 18 февраля часть отделений гинекологии, терапии, реанимации начнут прием профильных пациентов.
В Могилевской области с 15 февраля планируют начать прием профильных пациентов отделения урологии и гематологии в Могилевской областной клинической больнице. А с 17 февраля — открыть кардиологическое отделение в Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 12.02.2021
Курсы в банках
на 15.02.2021
Конвертация в банках
на 15.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте