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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ КОЕК В БОЛЬНИЦАХ БЕЛАРУСИ


11:34 15.02.2021

Положительные прогнозы развития ситуации с COVID-19 позволяют продолжить поэтапное перепрофилирование коек в больницах страны. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Беларуси.

Согласно информации, в Брестской области с 15 февраля начнется прием пациентов по профилю Дрогичинская, Пружанская и Столинская центральные районные больницы. В эти дни проводятся дезинфекционные мероприятия в освободившихся отделениях и палатах. Пациенты, у которых выявляют инфекцию COVID-19, направляются в межрайонные центры.

В Витебской области с 15 февраля начнут принимать пациентов по профилю Городокская и Миорская центральные районные больницы, а с 16 февраля - Шумилинская центральная районная больница.

В Гродненской области на этой неделе начнется процесс дезинфекции после COVID-19 терапевтического отделения Берестовицкой центральной районной больницы.

В Гомельской области с 15 февраля начнут принимать пациентов по профилю инфекционное отделение Светлогорской центральной районной больницы, хирургическое и терапевтическое отделения Брагинской центральной районной больницы, гинекологическое отделение Буда-Кошелевской центральной районной больницы, отделение гнойной хирургии Калинковичской центральной районной больницы.

В Минске на этой неделе (с 15 февраля) планируются к открытию для профильного приема пациентов отделения в 3-й городской клинической больнице имени Клумова часть отделений кардиологии, гастроэнтерологии, гнойной хирургии, хирургии, гинекологии, реанимации и урологии.

В Минской области с 15 февраля планируют принимать пациентов по профилю Смолевичская центральная районная больница (отделение неврологии), Логойская (часть отделений терапии и гинекологии). На этой неделе начнется процесс дезинфекции в Березинской центральной районной больнице - планируется, что с 18 февраля часть отделений гинекологии, терапии, реанимации начнут прием профильных пациентов.

В Могилевской области с 15 февраля планируют начать прием профильных пациентов отделения урологии и гематологии в Могилевской областной клинической больнице. А с 17 февраля — открыть кардиологическое отделение в Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи.
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