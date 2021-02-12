ОАО «Минский завод колесных тягачей» (МЗКТ) представит новый легкобронированный автомобиль MZKT-490101 на выставке International Defense Exhibition & Conference (IDEX-2021) в Абу-Даби.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, эта новинка представляет собой пятиместный автомобиль, предназначенный для транспортировки и защиты экипажа от поражающего воздействия стрелкового оружия и взрывных устройств. Применяемые решения обеспечивают оптимальную надежность и защиту от угроз в условиях ведения боевых действий. Эргономика, динамика, безопасность обеспечивают работу шасси в самых тяжелых условиях.

На выставке IDEX-2021 автомобиль будет представлен с установленным на нем автоматизированным дистанционно-управляемым наблюдательно-огневым комплексом «АДУНОК» (разработка ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей»).

Силовая установка легкобронированного автомобиля состоит из 6-литрового двигателя Doosan DL06 мощностью 270 л. с. и шестиступенчатой автоматической коробки передач Allison, собранная в единый агрегат с двухскоростной раздаточной коробкой ADS. Моторный отсек оснащен автоматической системой пожаротушения. Автомобиль МЗКТ-490101 имеет модульную конструкцию и 4-дверный цельносварной кузов из бронированной стали.

Демонстрируемый образец дополнительно оснащен комплектом модульной брони, повышающим его баллистическую и противоминную защиту до уровней 2 и 2а/2б соответственно по STANAG 4569. Уровень защиты можно регулировать снимая/устанавливая модульную броню по желанию клиента.

Автомобили семейства МЗКТ-490100 с различными видами навесного оборудования активно эксплуатируются Министерством обороны, Министерством внутренних дел и Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь. Находясь на вооружении с 2016 года, семейство ЛБА доказало свою надежность и эффективность при выполнении различных задач силовых ведомств.

Сегодня усовершенствованный ЛБА МЗКТ-490101 нового поколения представляется зарубежным рынкам.