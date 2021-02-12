|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МЗКТ ПРЕДСТАВИТ НОВЫЙ БРОНЕАВТОМОБИЛЬ НА ВЫСТАВКЕ IDEX-2021 В АБУ-ДАБИ
11:17 15.02.2021
ОАО «Минский завод колесных тягачей» (МЗКТ) представит новый легкобронированный автомобиль MZKT-490101 на выставке International Defense Exhibition & Conference (IDEX-2021) в Абу-Даби.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, эта новинка представляет собой пятиместный автомобиль, предназначенный для транспортировки и защиты экипажа от поражающего воздействия стрелкового оружия и взрывных устройств. Применяемые решения обеспечивают оптимальную надежность и защиту от угроз в условиях ведения боевых действий. Эргономика, динамика, безопасность обеспечивают работу шасси в самых тяжелых условиях.
На выставке IDEX-2021 автомобиль будет представлен с установленным на нем автоматизированным дистанционно-управляемым наблюдательно-огневым комплексом «АДУНОК» (разработка ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей»).
Силовая установка легкобронированного автомобиля состоит из 6-литрового двигателя Doosan DL06 мощностью 270 л. с. и шестиступенчатой автоматической коробки передач Allison, собранная в единый агрегат с двухскоростной раздаточной коробкой ADS. Моторный отсек оснащен автоматической системой пожаротушения. Автомобиль МЗКТ-490101 имеет модульную конструкцию и 4-дверный цельносварной кузов из бронированной стали.
Демонстрируемый образец дополнительно оснащен комплектом модульной брони, повышающим его баллистическую и противоминную защиту до уровней 2 и 2а/2б соответственно по STANAG 4569. Уровень защиты можно регулировать снимая/устанавливая модульную броню по желанию клиента.
Автомобили семейства МЗКТ-490100 с различными видами навесного оборудования активно эксплуатируются Министерством обороны, Министерством внутренних дел и Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь. Находясь на вооружении с 2016 года, семейство ЛБА доказало свою надежность и эффективность при выполнении различных задач силовых ведомств.
Сегодня усовершенствованный ЛБА МЗКТ-490101 нового поколения представляется зарубежным рынкам.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 12.02.2021
Курсы в банках
на 15.02.2021
Конвертация в банках
на 15.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте