ЭКОНОМИКА РБ

В 2020 ГОДУ В ЭКОНОМИКУ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ $254,3 МЛН

11:00 15.02.2021 В 2020 году в реальный сектор экономики Брестской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $254,3 млн. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Литвы (36,7% от всех поступивших инвестиций), Российской Федерации (21,2%), Германии (12,9%), Польши (6,9%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $234,1 млн, или 92% от всех поступивших иностранных инвестиций. За 2020 год организациями области (кроме банков) направлено за рубеж $566,7 млн инвестиций. Значительные объемы организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (97,1% от всех направленных инвестиций) и Польши (1,3%). На долю прямых инвестиций приходилось 99,8% всех направленных инвестиций за рубеж.