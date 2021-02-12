|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В 2020 ГОДУ В ЭКОНОМИКУ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ $254,3 МЛН
11:00 15.02.2021
В 2020 году в реальный сектор экономики Брестской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $254,3 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Литвы (36,7% от всех поступивших инвестиций), Российской Федерации (21,2%), Германии (12,9%), Польши (6,9%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $234,1 млн, или 92% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За 2020 год организациями области (кроме банков) направлено за рубеж $566,7 млн инвестиций.
Значительные объемы организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (97,1% от всех направленных инвестиций) и Польши (1,3%).
На долю прямых инвестиций приходилось 99,8% всех направленных инвестиций за рубеж.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 12.02.2021
Курсы в банках
на 15.02.2021
Конвертация в банках
на 15.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте