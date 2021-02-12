У Ассоциации предприятий онлайн-торговли (АПОТ) с 29 января 2021 года новый директор. Информация об этом появилась на сайте АПОТ 12 февраля.

«С 29 января 2021 года у Ассоциации предприятий онлайн-торговли — новый директор. Это — Вячеслав Леонидович Драгун. Опытный государственный деятель, который до этого работал в Евразийской экономической комиссии в Москве», - говорится в сообщении.

Вячеслав Драгун родился в 1967 году, имеет высшее экономическое образование. Работал на различных должностях на МТЗ, а также в государственных органах Беларуси, занимал пост замминистра торговли.