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ЭКОНОМИКА РБ
У АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОНЛАЙН-ТОРГОВЛИ НОВЫЙ ДИРЕКТОР
09:40 15.02.2021
У Ассоциации предприятий онлайн-торговли (АПОТ) с 29 января 2021 года новый директор. Информация об этом появилась на сайте АПОТ 12 февраля.
«С 29 января 2021 года у Ассоциации предприятий онлайн-торговли — новый директор. Это — Вячеслав Леонидович Драгун. Опытный государственный деятель, который до этого работал в Евразийской экономической комиссии в Москве», - говорится в сообщении.
Вячеслав Драгун родился в 1967 году, имеет высшее экономическое образование. Работал на различных должностях на МТЗ, а также в государственных органах Беларуси, занимал пост замминистра торговли.
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