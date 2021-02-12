Индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 101,1%, в том числе на инвестиционные товары – 100,7%, промежуточные товары – 101,5%, потребительские товары – 100,5%.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 101,4%, в том числе в растениеводстве – 103%, животноводстве – 101%.

Индекс цен в строительстве в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 104,6%, в том числе на строительно-монтажные работы – 104,6%, машины и оборудование – 100%, прочие работы и затраты – 120,6%.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 99,2%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 100,1%.