|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛИ В ЯНВАРЕ НА 1,1%
09:22 15.02.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 101,1%, в том числе на инвестиционные товары – 100,7%, промежуточные товары – 101,5%, потребительские товары – 100,5%.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 101,4%, в том числе в растениеводстве – 103%, животноводстве – 101%.
Индекс цен в строительстве в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 104,6%, в том числе на строительно-монтажные работы – 104,6%, машины и оборудование – 100%, прочие работы и затраты – 120,6%.
Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 99,2%.
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 100,1%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 12.02.2021
Курсы в банках
на 15.02.2021
Конвертация в банках
на 15.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте