ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


АМКОДОР ПОСТАВИЛ НОВУЮ МОДЕЛЬ СНЕГОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ В ТУРЦИЮ


18:08 12.02.2021

ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга» поставило новый универсальный погрузчик AMKODOR WLC12L1 в турецкий город Эрзурум.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, новая машина предназначена для погрузки в транспортные средства не только свежевыпавшего или уплотненного снега, но и сколотого льда, предварительно собранного в валы и кучи.

Машина оснащена передними и задними управляемыми колесами, что обеспечивает малые радиусы поворота и движение так называемым «крабовым ходом». К тому же она очень производительная – в час способна загрузить в автомобильный кузов до 430 кубических метров снега и сколотого льда.

«В горных регионах Турции также имеются снежные заносы. И здесь активно используются машины «АМКОДОР», которые уже достаточно хорошо известны на местном рынке. В восточных областях Турции успешно эксплуатируются машины универсальные погрузочные АМКОДОР 37 и универсальные погрузчики с бортовым поворотом АМКОДОР 211Е», - рассказали в пресс-службе.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.02.2021
валюта курс
EUR 3.1355
USD 2.5886
RUB 3.4964
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1355 +0.0106
USD 2.5886 +0.0138
RUB 3.4964 +0.0035
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1370 3.1430
USD 2.5920 2.5950
RUB 3.4810 3.4950
подробнее

Конвертация в банках
на 12.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2090 1.2120
EUR/RUB 89.9000 90.4000
USD/RUB 74.2000 74.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте