ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга» поставило новый универсальный погрузчик AMKODOR WLC12L1 в турецкий город Эрзурум.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, новая машина предназначена для погрузки в транспортные средства не только свежевыпавшего или уплотненного снега, но и сколотого льда, предварительно собранного в валы и кучи.

Машина оснащена передними и задними управляемыми колесами, что обеспечивает малые радиусы поворота и движение так называемым «крабовым ходом». К тому же она очень производительная – в час способна загрузить в автомобильный кузов до 430 кубических метров снега и сколотого льда.

«В горных регионах Турции также имеются снежные заносы. И здесь активно используются машины «АМКОДОР», которые уже достаточно хорошо известны на местном рынке. В восточных областях Турции успешно эксплуатируются машины универсальные погрузочные АМКОДОР 37 и универсальные погрузчики с бортовым поворотом АМКОДОР 211Е», - рассказали в пресс-службе.