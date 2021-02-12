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ЭКОНОМИКА РБ
АМКОДОР ПОСТАВИЛ НОВУЮ МОДЕЛЬ СНЕГОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ В ТУРЦИЮ
18:08 12.02.2021
ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга» поставило новый универсальный погрузчик AMKODOR WLC12L1 в турецкий город Эрзурум.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, новая машина предназначена для погрузки в транспортные средства не только свежевыпавшего или уплотненного снега, но и сколотого льда, предварительно собранного в валы и кучи.
Машина оснащена передними и задними управляемыми колесами, что обеспечивает малые радиусы поворота и движение так называемым «крабовым ходом». К тому же она очень производительная – в час способна загрузить в автомобильный кузов до 430 кубических метров снега и сколотого льда.
«В горных регионах Турции также имеются снежные заносы. И здесь активно используются машины «АМКОДОР», которые уже достаточно хорошо известны на местном рынке. В восточных областях Турции успешно эксплуатируются машины универсальные погрузочные АМКОДОР 37 и универсальные погрузчики с бортовым поворотом АМКОДОР 211Е», - рассказали в пресс-службе.
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