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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ФИЗЛИЦА ЗАПЛАТИЛИ БОЛЕЕ 755 МЛН РУБЛЕЙ НАЛОГОВ В 2020 ГОДУ


17:59 12.02.2021

В Беларуси количество физических лиц, являющихся плательщиками налогов, на 1 января 2021 г. составило 3 133 802 человека и по сравнению с 1 января 2020 г. увеличилось на 10 290 человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам, в доход бюджета от данной категории плательщиков поступило 755,7 млн рублей (доля в общей сумме доходов – 2,8%).

По видам налогов платежи физических лиц характеризуются следующими показателями: подоходный налог (за исключением подоходного налога, удержанного и перечисленного в бюджет налоговыми агентами) – 117,5 млн рублей (15,6% в общей сумме поступлений данной категории плательщиков), единый налог – 7,9 млн рублей (1%), налог на недвижимость – 53,8 млн рублей (7,1%), платежи за землю – 29,1 млн рублей (3,8%), административные штрафы, пени – 108,7 млн рублей (14,4%), прочие платежи – 438,7 млн рублей (58,0%).

По заявительному принципу деятельность осуществляют 46 045 физических лица, что выше уровня 2019 года на 1262 человека, или на 2,8%.

Данной категорией плательщиков в бюджет уплачено 6,8 млн рублей единого налога.
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