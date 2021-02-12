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ЭКОНОМИКА РБ


БУТБ ПРОВЕЛА ПРЕЗЕНТАЦИЮ ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ


17:43 12.02.2021

В центральном офисе Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) 11 февраля 2021 г. состоялась встреча с топ-менеджерами нефтеперерабатывающих предприятий, входящих в состав концерна «Белнефтехим».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, цель мероприятия – представить программно-технические и маркетинговые возможности БУТБ и обсудить перспективы сотрудничества в сфере биржевой и электронной торговли.

Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский отметил готовность биржи оказать предприятиям концерна максимальное содействие как по сбыту производимой ими продукции, так и по закупкам любых необходимых товаров – от канцелярских принадлежностей до технологического оборудования и комплектующих.

«Не стоит ждать чудес – биржа никогда не заменит ваш отдел продаж или закупок. Поэтому не спешите расформировывать эти подразделения. Биржевые торги – это прежде всего доступ на новые рынки, экономия времени и финансовых ресурсов, возможность эффективно и в соответствии с законодательством проводить закупки. Именно это вы получите, воспользовавшись нашими инструментами и сервисами», – заверил руководитель БУТБ.

В свою очередь первый заместитель председателя правления биржи Андрей Новиков в ходе презентации основных направлений деятельности БУТБ привел конкретный пример более высокой эффективности биржевого механизма по сравнению с тендерными процедурами.

Мы сравнили две совершенно одинаковые закупочные процедуры, предметом которых была насосная установка. В первом случае закупка проводилась через обычный тендер, а во втором – через биржевые торги. Так вот: при общей сумме закупки 65 тыс. руб. биржевой механизм позволил покупателю сэкономить свыше 13 тыс. рублей. Естественно, чем крупнее закупка, тем значительнее экономический эффект», – заявил Андрей Новиков.

В рамках визита на БУТБ представители предприятий нефтехимической отрасли смогли опробовать функционал биржевых программных комплексов, приняв участие в учебной торговой сессии.
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