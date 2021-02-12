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ЭКОНОМИКА РБ
В БГУ ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ ПО ПРАВУ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
17:26 12.02.2021
В БГУ подвели итоги конкурса студенческих научных работ по праву информационных технологий (IT-право).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, все награды состязания завоевали студенты юридического факультета вуза.
Диплома первой степени удостоен четверокурсник Андрей Шевандо. Он представил работу на тему «Правовая природа доменных имен сквозь призму белорусского законодательства». В ней рассмотрены технические аспекты предоставления доменов, проанализированы нормативное правовое регулирование, теоретические доктрины и актуальная судебная практика по спорам между правообладателями доменных имен и средствами индивидуализации.
Второе место в конкурсе заняла магистрантка Ангелина Кушнерова с исследованием «Токен как объект гражданских прав». Научная работа третьекурсника Павла Сергеенко «Правовая защита токена и криптовалюты как видов цифровых активов» отмечена дипломом третьей степени.
Дипломом в специальной номинации «Молодое дарование» награжден студент второго курса Андрей Рутковский. «За нестандартный подход и вклад в популяризацию науки» отмечена третьекурсница Карина Высоцкая.
Всего на конкурс было заявлено более 30 научных работ студентов юридического факультета и факультета международных отношений БГУ.
Организаторами конкурса выступили кафедра финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности юридического факультета БГУ. Проводился он с целью привлечения студентов к актуальным проблемам правового регулирования информационных технологий во всех отраслях цифровой экономики, а также стимулирования обучающихся к научно-практической деятельности.
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