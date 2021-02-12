В 2021 году научно-техническая база ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» пополнится 9 видами современного исследовательского оборудования стоимостью 1,7 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, эта техника позволит специалистам предприятия проводить испытания, необходимые для совершенствования качества выпускаемой продукции и освоения ее новых видов.

Речь идет о приобретении машин, систем и установок, которые будут использоваться преимущественно для развития прокатного и метизных производств. Например, моторизованная система для исследования микроструктуры и автоматической оценки загрязненности стали неметаллическими включениями позволит проводить металлографические исследования металлопродукции автоматизированным методом, т.е. без субъективного влияния лаборанта-металлографа. Количественная оценка с возможностью статистической обработки данных необходима при разработке такой инновационной продукции как горячекатанный или термообработанный проката для автопрома и производства подшипников.

Финансирование на приобретение нового исследовательского оборудования для БМЗ, имеющего с 2017 года статус научной организации, будет выделено из Инновационного фонда Гомельского областного исполнительного комитета, а также собственных средств завода и средств республиканского бюджета, предусмотренных на научную, научно-техническую и инновационную деятельность.

Стоит отметить, что за последние 4 года, которые БМЗ работает со статусом научной организации, на развитие его материальной базы исследований и разработок было выделено уже более 4 млн руб., что позволило приобрести 12 единиц различного оборудования. Такие инвестиции оправдывают себя реальными результатами. Так, в 2020 году объем отгруженной инновационной продукции на БМЗ превысил 590 тысяч тонн на сумму почти 606 млн рублей. Доля инновационной продукции в общем объеме отгрузок БМЗ в 2020 году составила 23,3 процента. Из всего объема освоенной инновационной продукции свыше 80% ушло на экспорт. Речь идет о круглом прокате для автомобилестроения, трубах, металлокорде и пр., которые поставляются более чем в 20 стран Западной Европы, США и страны Африки.