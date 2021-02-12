За 2020 год в реальный сектор экономики (кроме банков) Минска иностранные инвесторы вложили $5,3 млрд.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, инвесторами организаций Минска были субъекты хозяйствования Российской Федерации (47% от всех поступивших инвестиций), Кипра (10,4%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (9,7%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $4,5 млрд, или 83,5% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За 2020 год организациями Минска (кроме банков) направлено за рубеж $3,3 млрд инвестиций.

Значительные объемы инвестиций направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (59,8% от всех направленных инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (11,9%), Украины (10%).

На долю прямых инвестиций приходилось 87,4% всех направленных инвестиций за рубеж.