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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МИНСКА ЗА 2020 ГОД $5,3 МЛРД
16:48 12.02.2021
За 2020 год в реальный сектор экономики (кроме банков) Минска иностранные инвесторы вложили $5,3 млрд.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, инвесторами организаций Минска были субъекты хозяйствования Российской Федерации (47% от всех поступивших инвестиций), Кипра (10,4%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (9,7%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $4,5 млрд, или 83,5% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За 2020 год организациями Минска (кроме банков) направлено за рубеж $3,3 млрд инвестиций.
Значительные объемы инвестиций направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (59,8% от всех направленных инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (11,9%), Украины (10%).
На долю прямых инвестиций приходилось 87,4% всех направленных инвестиций за рубеж.
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