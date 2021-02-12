Страховые организации республики собрали за январь-декабрь 2020 года 1483,5 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за 2020 год увеличились по сравнению с 2019 годом на 5,7%.

По добровольным видам страхования за январь-декабрь 2020 года страховые взносы составили 940,3 млн рублей, что на 80,1 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-декабрь 2020 года – 543,2 млн рублей (на уровне аналогичного периода 2019 года).

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 63,4% (за январь-декабрь 2019 года – 61,3%).

За январь-декабрь 2020 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 814,7 млн рублей, что на 104,1 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за 2020 год составил 54,9% (за 2019 год – 50,6%).

За 2020 год страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 123,7 млн рублей (за 2019 год – 125,5 млн. рублей), из них 68,3 млн рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 55,4 млн рублей – платежи во внебюджетные фонды (за 2019 год – 67,5 млн рублей и 58,0 млн рублей соответственно).

Численность работников списочного состава страховых организаций на 1 января 2021 года составила 8786 человек (на 1 января 2020 года – 8859 человек).