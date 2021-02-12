ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА 2020 ГОД УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 5,7%


16:34 12.02.2021

Страховые организации республики собрали за январь-декабрь 2020 года 1483,5 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за 2020 год увеличились по сравнению с 2019 годом на 5,7%.

По добровольным видам страхования за январь-декабрь 2020 года страховые взносы составили 940,3 млн рублей, что на 80,1 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-декабрь 2020 года – 543,2 млн рублей (на уровне аналогичного периода 2019 года).

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 63,4% (за январь-декабрь 2019 года – 61,3%).

За январь-декабрь 2020 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 814,7 млн рублей, что на 104,1 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за 2020 год составил 54,9% (за 2019 год – 50,6%).

За 2020 год страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 123,7 млн рублей (за 2019 год – 125,5 млн. рублей), из них 68,3 млн рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 55,4 млн рублей – платежи во внебюджетные фонды (за 2019 год – 67,5 млн рублей и 58,0 млн рублей соответственно).

Численность работников списочного состава страховых организаций на 1 января 2021 года составила 8786 человек (на 1 января 2020 года – 8859 человек).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.02.2021
валюта курс
EUR 3.1355
USD 2.5886
RUB 3.4964
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1355 +0.0106
USD 2.5886 +0.0138
RUB 3.4964 +0.0035
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1370 3.1430
USD 2.5920 2.5950
RUB 3.4810 3.4950
подробнее

Конвертация в банках
на 12.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2090 1.2120
EUR/RUB 89.9000 90.4000
USD/RUB 74.2000 74.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте