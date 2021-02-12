За 2020 год в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 248,9 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, доходы бюджета по сравнению с 2019 годом увеличились на 7,2%, или на 16,7 млн рублей в фактическом исчислении.

Удельный вес платежей организаций в общей сумме поступлений за 2020 год составил 90,4%, или 225,1 млн рублей. Индивидуальными предпринимателями уплачено в бюджет 12,2 млн рублей (4,9%), поступления от физических лиц составили 11,6 млн рублей (4,7%).

Основные бюджетообразующие источники: подоходный налог с физических лиц – 38,1%, НДС – 18,1%, акцизы – 10,7%, налог на недвижимость – 5,5%, налог при упрощенной системе налогообложения – 4,7%, налог на прибыль – 4,2%, земельный налог – 3%.

Всего на 1 января 2021 года на учете в инспекции МНС по Бобруйску состояло 54 012 плательщиков налогов (сборов, пошлин), из них 2463 организации, 5489 индивидуальных предпринимателей и 46060 физических лиц.

В первую десятку плательщиков, которые внесли наибольший вклад в бюджет, вошли ЗАО «Бобруйский бровар», СООО «Оазис Груп», ОАО «БЗТДиА», ОАО «Бобруйский завод биотехнологий», филиал «Бобруйскводоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал», ОАО «Красный пищевик», филиал «Бобруйский торговый центр «Корона», ОАО «Бобруйский завод КПД», филиал ООО «Евроторг» в Бобруйске, ОАО «Славянка».

Доля поступивших от них платежей составила 35,1% в общих поступлениях в бюджет.