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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «БЕЛАЗ» ПОСТАВИЛО ТРИ 130-ТОННЫХ САМОСВАЛА В КАЗАХСТАН


15:48 12.02.2021

На монтажной площадке технопарка разреза «Восточный» АО «ЕЭК» Евразийской Группы (ERG) в Павлодарской области Казахстана завершается сборка трех пополнивших угольное предприятие карьерных самосвалов «БЕЛАЗ» грузоподъемностью 130 тонн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг», новые карьерные самосвалы БЕЛАЗ-75131 поступили на разрез в рамках действующего соглашения о стратегическом партнерстве между БЕЛАЗом и компанией ERG.

Завершить сборку новых «БЕЛАЗов» планируется во второй половине февраля.

Техника «БЕЛАЗ», поступившая на казахстанское предприятие, имеет ряд неоспоримых преимуществ: современные технические характеристики, эффективный двигатель и трансмиссию с электронным управлением, высокую маневренность и повышенную проходимость. Машины оборудованы системами контроля загрузки, давления в шинах, видеокамерами четырехстороннего обзора и другими умными девайсами.

«БЕЛАЗ-75131 является надежным карьерным самосвалом, конструкция которого базируется на внедрении инноваций по целому ряду силовых компонентов, узлов, систем, и предназначен для перевозки горной массы в сложных горнотехнических условиях глубоких карьеров, каким является и наш разрез. К тому же машину можно эксплуатировать при температуре от -45 до +45 градусов, для нашего резко континентального климата это очень важно», – отметил начальник колонны технологического транспорта разреза «Восточный» Дмитрий Русаков.
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