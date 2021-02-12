На монтажной площадке технопарка разреза «Восточный» АО «ЕЭК» Евразийской Группы (ERG) в Павлодарской области Казахстана завершается сборка трех пополнивших угольное предприятие карьерных самосвалов «БЕЛАЗ» грузоподъемностью 130 тонн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг», новые карьерные самосвалы БЕЛАЗ-75131 поступили на разрез в рамках действующего соглашения о стратегическом партнерстве между БЕЛАЗом и компанией ERG.

Завершить сборку новых «БЕЛАЗов» планируется во второй половине февраля.

Техника «БЕЛАЗ», поступившая на казахстанское предприятие, имеет ряд неоспоримых преимуществ: современные технические характеристики, эффективный двигатель и трансмиссию с электронным управлением, высокую маневренность и повышенную проходимость. Машины оборудованы системами контроля загрузки, давления в шинах, видеокамерами четырехстороннего обзора и другими умными девайсами.

«БЕЛАЗ-75131 является надежным карьерным самосвалом, конструкция которого базируется на внедрении инноваций по целому ряду силовых компонентов, узлов, систем, и предназначен для перевозки горной массы в сложных горнотехнических условиях глубоких карьеров, каким является и наш разрез. К тому же машину можно эксплуатировать при температуре от -45 до +45 градусов, для нашего резко континентального климата это очень важно», – отметил начальник колонны технологического транспорта разреза «Восточный» Дмитрий Русаков.