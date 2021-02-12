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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ И МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ ВЫЯВЛЕНО БОЛЕЕ 200 НАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
15:28 12.02.2021
Специалисты управления контроля автомобильного транспорта филиала Транспортной инспекции по Минску и Минской области в январе выявили более 200 нарушений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Транспортной инспекции Минтранса, за январь выдано 87 предписаний (требований) об устранении нарушений и установлены сроки их исполнения.
Всего в январе было проверено более 300 авто.
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