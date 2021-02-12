Специалисты управления контроля автомобильного транспорта филиала Транспортной инспекции по Минску и Минской области в январе выявили более 200 нарушений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Транспортной инспекции Минтранса, за январь выдано 87 предписаний (требований) об устранении нарушений и установлены сроки их исполнения.

Всего в январе было проверено более 300 авто.